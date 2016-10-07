В Уфе выставлен на торги участок для строительства бассейна

Бассейн в Сипайлово должны построить в течение семи лет.

Управление по земельным и имущественным отношениям администрации Уфы выставило на торги участок общей площадью 12,81 тыс. кв. м. на улице Максима Рыльского для строительства бассейна. Сообщение об этом опубликовано на сайте мэрии города. Участок будет передан в аренду на 7 лет. Начальная цена годовой арендной платы – 9,91 млн руб. В документации отмечается, что на земельном участке в настоящее время расположены автостоянка, огороженная металлическим забором, с будкой охраны и шлагбаумом, шиномонтаж и металлические гаражи.