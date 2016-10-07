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В Уфе открыли Затонский мост// 07.10.2016
В церемонии принял участие министр транспорта России Максим Соколов
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
По Затонскому мосту сегодня открыли автомобильное движение. В торжественной церемонии приняли участие министр транспорта России Максим Соколов и глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Напомним, стоимость проекта моста составила 4,8 млрд руб. Генеральный подрядчиком его реконструкции осенью 2013 году стало челябинское ЗАО «Уралмостострой» (имеет башкирскую дочку Мостоотряд № 30). Новый мост запроектирован под три полосы движения в направлении центра Уфы, с учетом того, что по уже существующему мосту организуют одностороннее движение в сторону микрорайона «Затон».
Затонский мост в Уфе вошел в число тех сооружений, на строительство которых правительство России выделило средства от сборов системы «Платон». Башкирия получила на мост 1,5 млрд рублей.
Ежедневно 30% автомобилистов будут въезжать в Уфу через этот мост. Он обеспечит удобную транспортную связь между федеральными трассами М-5 "Урал" и М-7 "Волга".
Общая протяженность мостового перехода — 836 метров, протяженность подходов — 587. Новый мост запроектирован под три полосы движения в направлении центра города. Старый мост, по которому ранее осуществлялось движение, будет открыт только для выезда автомобилей из Уфы.
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