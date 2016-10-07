В Уфе открыли Затонский мост

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В церемонии принял участие министр транспорта России Максим Соколов

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

По Затонскому мосту сегодня открыли автомобильное движение. В торжественной церемонии приняли участие министр транспорта России Максим Соколов и глава Башкирии Рустэм Хамитов.

- Это первый большой мост в республике, который построили мы впервые за 15 лет. Благодарю всех строителей за то, что они построили объект так качественно и быстро, - сказал на церемонии открытия Рустэм Хамитов. - Старый мост закрывать не будем, будем ремонтировать. Впереди у нас еще строительство двух больших мостов – в створе улица Интернациональная и мост через реку Уфа, который позволит соединить две федеральные трассы М 5 и М 7.

Напомним, стоимость проекта моста составила 4,8 млрд руб. Генеральный подрядчиком его реконструкции осенью 2013 году стало челябинское ЗАО «Уралмостострой» (имеет башкирскую дочку Мостоотряд № 30). Новый мост запроектирован под три полосы движения в направлении центра Уфы, с учетом того, что по уже существующему мосту организуют одностороннее движение в сторону микрорайона «Затон».

Затонский мост в Уфе вошел в число тех сооружений, на строительство которых правительство России выделило средства от сборов системы «Платон». Башкирия получила на мост 1,5 млрд рублей.

- Новый мост позволить улучшить транспортную доступность для жителей доступность микрорайона Затон, новых микрорайонов «Затон Восточный» и других населенных пунктов, - сказал, отвечая на вопросы журналистов, министр транспорта России Максим Соколов. – Его построили быстро и самое главное качественно. Система «Платон», благодаря которой на этот мост было выделено 1,5 миллиарда из федеральных средств таким образом доказало свою жизнеспособность.

Ежедневно 30% автомобилистов будут въезжать в Уфу через этот мост. Он обеспечит удобную транспортную связь между федеральными трассами М-5 "Урал" и М-7 "Волга".





Увеличение пропускной способности в западном направлении позволит автомобилистам сократить время в пути. Будет снижаться объем вредных веществ, которые выбрасываются в атмосферный воздух транспортными средствами. Это в какой – то мере улучшит экологическую ситуацию в Уфе.

Общая протяженность мостового перехода — 836 метров, протяженность подходов — 587. Новый мост запроектирован под три полосы движения в направлении центра города. Старый мост, по которому ранее осуществлялось движение, будет открыт только для выезда автомобилей из Уфы.





