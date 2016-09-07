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Представители партий рассказали в теледебатах на БСТ про пенсии// 07.09.2016
Представители партий «Родина», «Гражданская платформа» и «Патриоты России» выступили в теледебатах.
Фото: Youtube.com
Сегодня в утреннем эфире телеканала БСТ прошли теледебаты на тему пенсионного обеспечения граждан. В дебатах участвовали представитель партии «Родина» Рафис Кадыров, партии «Гражданская платформа» - Валерий Вакарюк и партии «Патриоты России» - Раис Саубанов. Представитель «Яблока», по словам ведущего, не явился на теледебаты.
Самым неожиданным было выступление Рафиса Кадырова, он заявил, что ранее разработал программу о достижении в Башкирии средней продолжительности жизни в 100 лет, и что в случае его избрания в Госдуму выступит за то, чтобы зарплата депутатов российского парламента была не выше чем в 21 раз средней пенсии в стране.
Валерий Вакарюк заявил, что в его партии (Гражданская платформа) произошла кардинальная перестройка после того, как ей надо пришлось избавиться от непатриотов, несогласных с позицией по присоединению Крыма, и теперь его соратники готовы навести порядок в том числе и в пенсионной системе.
Раис Саубанов много времени уделил критике того, что было сделано после развала СССР, и отметил, что Россия с ее богатыми ресурсами могла бы сделать более достойной жизнь ветеранов.
Вот программные заявления участников теледебатов, прозвучавшие в самом начале.
А вот другие фрагменты теледебатов.
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