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В Уфе Шакшу и аэропорт могут соединить трамвайные линии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 07.02.2017
Инвестором транспортного проекта могут выступить китайские компании.

Госкомитет по транспорту и дорожному строительству Башкирии в ходе недавних переговоров с  представителями китайской компании Chongqing Construction Engineering Group предложил партнерам рассмотреть возможность инвестиционного участия в строительстве так называемого наземного метро в Уфе. Об этом на заседании парламентского комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию рассказал сегодня заместитель председателя госкомитета по транспорту Азат Калимуллин.

- По проекту администрация Уфы хочет соединить север и юг столицы, и маршрут может протянуться от микрорайона Шакша до уфимского аэропорта. Предполагается, что движение скоростных трамваев будет осуществляется по специально построенным воздушным эстакадам, - пояснил Калимуллин. – Китайские коллеги высказали свою заинтересованность данным проектом, тем более у них есть опыт строительства таких транспортных маршрутов.

Напомним, что китайские бизнесмены отметили, что внимательно изучат представленные Башкортостаном проекты и в ближайшие месяцы сообщат о принятия решения об участии  в нем.

- Мы приехали в Республику Башкортостан с целью узнать подробнее о проектах дорожно-транспортной инфраструктуры, увидеть своими глазами объемы работ, технику, людей. Нам важно понимать требования местных властей и учесть все детали для дальнейшей работы,- сообщил тогда заместитель генерального директора Chongqing Construction Engineering Group Он Тиан Кун.

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