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В Уфе Шакшу и аэропорт могут соединить трамвайные линии// 07.02.2017
Инвестором транспортного проекта могут выступить китайские компании.
Госкомитет по транспорту и дорожному строительству Башкирии в ходе недавних переговоров с представителями китайской компании Chongqing Construction Engineering Group предложил партнерам рассмотреть возможность инвестиционного участия в строительстве так называемого наземного метро в Уфе. Об этом на заседании парламентского комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию рассказал сегодня заместитель председателя госкомитета по транспорту Азат Калимуллин.
Напомним, что китайские бизнесмены отметили, что внимательно изучат представленные Башкортостаном проекты и в ближайшие месяцы сообщат о принятия решения об участии в нем.
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