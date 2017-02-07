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Дмитрий Песков: «Кадровый резерв есть»// 07.02.2017
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле делают ставку на молодых и энергичных профессионалов.
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние события, связанные с заменами в губернаторском корпусе.
- Безусловно, кадровый резерв есть, работает кадровая служба, работает достаточно эффективно. Скажем так, скамейка запасных достаточно длинная. Вы сами видите по назначениям последних месяцев, последнего года, наверное, что ставка делается на энергичных, молодых, харизматичных профессионалов, которые уже имеют определенный опыт работы и зарекомендовали себя как действительно эффективные управленцы, - сказал Дмитрий Песков, передают РИА Новости.
Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что ставка делается на представителей силового блока или же на кого-либо другого, Дмитрий Песков сказал, что, судя по назначениям, можно говорить о различных вариантах.
- Все назначения связаны с силовиками? Нет. Все назначения связаны бизнесменами? Нет. Все назначения связаны только с бюрократами? Тоже нет. Поэтому здесь абсолютна поливариантность, - объяснил он.
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