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СЕГО ДНЯ

Уфимка получит компенсацию за собачьи укусы

Злата ЗУКОВИЧ // 07.02.2017
Питбуль накинулся на девушку в тамбуре подъезда.

Женщина, укушенная собакой, обратилась в суд за взысканием морального ущерба с хозяина питомца, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Суд поддержал требования уфимки.

30-летняя уфимка в августе 2016 года пришла в гости к знакомым. Когда девушка стояла в тамбуре, из соседней квартиры выбежал питбуль без намордника и цапнул женщину за ногу, чем нанес вред здоровью средней тяжести. Хозяин питомца отогнать даже не попытался. С несколькими ранениями девушку доставили в больницу.

Поскольку хозяин не исполнил требования законодательства, которые обязывают хозяев домашних животных обеспечивать безопасность окружающих, прокуратура поддержала требование истицы. Теперь мужчина должен выплатить пострадавшей 70 тысяч рублей.

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