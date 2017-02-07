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Мэр Уфы Ирек Ялалов: Есть повод задуматься о паводке

Ольга КОРЗИК // 07.02.2017
Снега выпало в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации Уфы Ирек Ялалов коснулся темы паводка.

- Те запасы снега, которые у нас сформированы в районе города, говорят о том, что есть повод задуматься о прохождении паводка, - сказал Ирек Ялалов.

Он поручил своему первому заместителю Салавату Хусаинову начать эту работу: организовать предварительные работы, связанные с созданием комиссий, противопаводковых штабов.

- По самым скромным подсчетам, в этом году, как минимум в 1,5 раза больше снега, - сказал Ирек Ялалов.

Он подчеркнул, что «при стечении определенных условий мы можем получить то половодье, которое ждем уже два десятка лет».

- Пока бог миловал нас от серьезных проблем с половодьем. Но рано или поздно этот период настанет, поэтому все городские жители должны быть готовы к этому, - сказал он.

Он поручил подготовить доклад о готовности к половодью к концу февраля.

Между тем вчера, 6 февраля, в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России директор департамента гражданской защиты Андрей Лутошкин заявил, что свыше шести тысяч населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления в период паводков на территории страны.

Он отметил, что на основании предварительного прогноза, подготовленного Центром «Антистихия» МЧС России, в период прохождения весеннего половодья в 2017 году неблагоприятное развитие паводковой обстановки прогнозируется на территории Сибирского федерального округа, одиннадцати субъектах Приволжского федерального округа, в том числе и в Башкирии, и трех субъектах Уральского федерального округа. 

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