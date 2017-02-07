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В Башкирии пройден пик эпидемии гриппа и ОРВИ// 07.02.2017
Сейчас количество заболевших начало уменьшаться.
Фото: pixabay.com
В республике до сих пор регистрируется эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Основной пик пройден. Количество заболевших снизилось: в Башкирии - на 5%, в Уфе - на 6,5%. Это если сравнивать с прошедшей неделей. Большее число заболевших зарегистрировано среди взрослых.
Согласно лабораторным данным чаще всего выявляются вирусы гриппа H3N2 /Гонг Конг/ - 83%, а также вирусы негриппозной этиологии: РС-вирусы, парагрипп и аденовирусы.
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