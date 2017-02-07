Ирек Ялалов: Мы бьем все рекорды по снегу

Ольга КОРЗИК

По словам мэра Уфы, это серьезный вызов для жилищно-коммунальных служб.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов вновь затронул ситуацию со снегом в городе.

- С начала месяца выпало 18 мм осадков. Среднемесячная норма февраля - 40 мм. Сегодня мы полумесячную норму уже перейдем, а это всего только первая неделя февраля. В этом году мы бьем все рекорды по снегу. Январь у нас был рекордный - двухмесячная норма, сейчас опять идем с превышением нормы. Конечно, это серьезный вызов для наших жилищно-коммунальных служб, - сказал он.