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СЕГО ДНЯ

Ирек Ялалов: Мы бьем все рекорды по снегу

Ольга КОРЗИК // 07.02.2017
По словам мэра Уфы, это серьезный вызов для жилищно-коммунальных служб.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов вновь затронул ситуацию со снегом в городе. 

- С начала месяца выпало 18 мм осадков. Среднемесячная норма февраля  -  40 мм. Сегодня мы полумесячную норму уже перейдем, а это всего только первая неделя февраля. В этом году мы бьем все рекорды по снегу. Январь у нас был рекордный - двухмесячная норма, сейчас опять идем с превышением нормы. Конечно, это серьезный вызов для наших жилищно-коммунальных служб, - сказал он.

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