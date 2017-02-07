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Глава Бурятии подал в отставку

Разиф АБДУЛЛИН // 07.02.2017
Вячеслав Наговицын сделал это после губернатора Пермского края.

Фото: kremlin.ru

Сегодня на пресс-конференции пресс-секретарь главы Бурятии Александр Мальцев заявил журналистам, что глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку, передает РИА Новости.

- Только что на пресс-конференции Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Он сказал, что постарается быть полезным Бурятии в дальнейшем, баллотироваться на следующий срок не будет, - сказал пресс-секретарь.

Это решение было неожиданным, поскольку еще вчера источники в правительстве Бурятии сообщали РИА Новости, что глава региона не собирается покидать свой пост и будет баллотироваться на новый срок.

Вчера, 6 февраля, такой же поступок совершил глава Пермского края Басаргин. Он заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. Врио главы Пермского края уже назначен выходец из региона МаксимРешетников, который до того занимал должность главы департамента экономической политики Москвы.

Напомним, ранее СМИ сообщали о возможной близкой отставке нескольких губернаторов. Как сообщил источник «Ведомостей», «под пристальным вниманием» находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын).

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