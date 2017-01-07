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Под Уфой в двух ДТП сегодня погибли пять человек// 07.01.2017
С интервалом в 15 минут в республике произошли две автоаварии с тяжкими последствиями.
Фото: пресс-службы УГИБДД МВД по РБ
Пять человек погибли в двух ДТП под Уфой в , еще четверо получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РБ.
В Уфимском районе на 9 км автодороги Авдон-Подымалово столкнулись «Nissan» и ВАЗ-2112. Предварительно, причиной ДТП рассматривается версия о том, что водитель иномарки не справился с управлением. «Nissan» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате из «Nissan» погибли две женщины и мужчина. Ещё двое раненых и также двое раненых из отечественного автомобиля с травмами госпитализированы.
А через 15 минут в Благовещенском районе на 62 км автодороги Уфа-Янаул было совершено столкновение «Daewoo Nexia» и «Mitsubishi Lancer». В результате удара погибли два человека. На месте обоих происшествий работают следственно-оперативные группы. Причины устанавливаются. Не исключено, что главной причиной обеих автоаварий является превышение скорости. После экспертиз будет также ясно, не находились ли водители в состоянии опьянения.
ГИБДД вновь напоминает водителям об осторожности, особенно учитывая погодные условия на трассах республики!
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