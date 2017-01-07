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На дорогах Башкирии прогнозируются снежные заносы

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 07.01.2017
По республике ожидается понижение температуры воздуха

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

МЧС по республике и синоптики сообщают, что завтра 8 ноября по Башкирии ожидается облачная погода. Снег, ночью местами сильный, слабая метель, в отдельных районах гололед. На дорогах снежные заносы. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -7,-12°, по северу до -18°, днем -5,-10°, по северу до -15°. На автодорогах прогнозируются  ухудшение видимости в снеге до 500м и менее, снежные заносы.

Госавтоинспекция  республики призывает водителей быть бдительнее на автодорогах. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, быть внимательным при обгоне длинномерных автомашин, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

 

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