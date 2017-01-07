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Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 07.01.2017
Президент страны встретил праздник в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода

Фото: http://kremlin.ru/

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», — говорится в поздравлении.

Президент также пожелал православным христианам здоровья, успехов и благополучия.

В рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде.

По окончании службы Президент осмотрел Георгиевский собор, ставший усыпальницей настоятелей монастыря и ряда русских князей. Главе государства рассказали об итогах археологических раскопок, проведенных в храме.

В ходе поездки Путин также встретился с новгородскими рыбаками, с которыми познакомился во время прогулки по озеру Ильмень в 2016 году. - Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел, - заявил он на встрече  и отметил, что без народной поддержки ни о каких успехах говорить бы не пришлось.

 

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