6 декабря, вторник
СЕГО ДНЯ

На дорогах Башкирии вводится ограничение движения

Кристина ДЕЙНЕКО // 06.12.2016
Причина - плохие погодные условия.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня, 6 декабря на дорогах регионального и межмуниципального значения вводится ограничение движения для грузового транспорта. Оно начнет действовать с 18 часов вечера до 8 утра. Сейчас для расчистки трасс по всей Башкирии задействовано 850 единиц снегоуборочной техники, проводится обработка противогололедными материалами, сообщают в  пресс-службе республиканского Гостранса.

Кроме того, МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение. Сильный ветер до 25 метров в секунду будет на протяжении двух дней. ГИБДД по республике уведомляет водителей, что необходимо быть более внимательными на дорогах. Особенно это касается:

- Москва-Уфа: вблизи Подымаловской развязки, сёл Шарипово и Исамет.

- Уфа-Челябинск: вблизи перекрестка Зинино-Жилино, поселка Алаторка.

- Уфа-Оренбург: в районе перекрестка на Бузовьязы, Стерлибашевского перекрестка, вблизи сёл Толбазы, Зирган.

- Уфа-Самара: вблизи поселка Кандры, Жуковской развязки, вблизи перекрестка на село Бишкураево.

Если у Вас возникла внештатная ситуация, то попросить о помощи можно по телефонам 8 (347) 235-84-02, 233-27-31 или 02.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

06.12.2016
Самолет, следовавший рейсом «Уфа – Москва» совершил экстренную посадку
Причина – разгерметизация кабины пилотов.

06.12.2016
В Уфе сотрудники Росгвардии изъяли крупную партию наркотиков
Торговцем свёртков с порошком оказался житель Благовещенска.

06.12.2016
Ирек Ялалов поручил проверить маршруты, по которым перевозят школьников
Городская служба спасения должна провести эту работу совместно с ГИБДД

05.12.2016
Игроки ФК «Уфа»: В отпуск мы уходим с хорошим настроением
Дмитрий Живоглядов и Дмитрий Стоцкий рассказали о своих впечатлениях от матча с «Томью»

05.12.2016
Динар Гильмутдинов: "Перевозка школьников должна быть согласована с ГИБДД"
Такое сообщение главный госавтоинспектор оставил на свой странице в Instagram.

04.12.2016
Уфа приросла тремя светящимися шурупами
Светящийся объект расположен неподалёку от колеса обозрения

04.12.2016
Тёмный "Duster" с номером 950 сбил старушку у фирмы "Мир" и скрылся
ДТП произошло на пешеходном переходе

04.12.2016
В Салавате сгорел Range Rover
Сигнал поступил на пульт диспетчера в четыре утра

04.12.2016
Башкирские медики: при первых признаках ОРВИ - остаться дома и обратиться к врачу
Уровень заболеваемости пока ниже эпидемического порога

03.12.2016
Минсельхоз Башкирии возглавил молодой руководитель Давлекановского района
Новый министр - кандидат экономических наук и MBA

02.12.2016
На юге Башкирии ожидается плохая погода
Синоптики прогнозируют сильную метель.

02.12.2016
Первый замминистра образования Башкирии стал ревизором
Глава региона подписал указ о назначении начальника управления по контролю в сфере образования.

02.12.2016
Специалисты назвали, где в Уфе могут возникнуть карстовые провалы
Но невозможно спрогнозировать в каком месте и когда обвалится земля.

02.12.2016
Провалится ли Уфа под землю?
Специалисты рассказали насколько опасно строительство в парке Якутова.

02.12.2016
В Башкирии построят онкологический и кардиологический центры
Для этих проектов планируется получить федеральное финансирование.

01.12.2016
Ольга Панчихина: Важно, что президент опять напомнил о роли НКО
Председатель Общественной палаты Башкирии о послании Путина

01.12.2016
В Башкирии жители пожаловались чиновникам на плохие дороги
Людей также волнуют вопросы медицины, образования и ЖКХ


5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"