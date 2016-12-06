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В Уфе сотрудники Росгвардии изъяли крупную партию наркотиков// 06.12.2016
Торговцем свёртков с порошком оказался житель Благовещенска.
В столице Башкирии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали наркодилера. Житель Благовещенка прибыл в Уфу на заработки, но ничего придумать лучше, чем распространение наркотиков, 19-летний парень не смог.
Наряд группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержал бизнесмена с поличным. Вес закладки превысил 80 грамм.
- Изъяли 27 фольгированных свертков с порошкообразным веществом, мужчина прятал наркотики в кармане рукава куртки, еще 40 свертков достали из его рюкзака, - сообщили в пресс-службе Управления ФСВНГ России по Башкирии.
Неудавшегося предпринимателя доставили в полицию. Он сознался в содеяном. После был проведен обыск его квартиры, там правоохранители изъяли 50 грамм синтетического наркотика "Скорость". Следствие продолжается.
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