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СЕГО ДНЯ

В Уфе сотрудники Росгвардии изъяли крупную партию наркотиков

// 06.12.2016
Торговцем свёртков с порошком оказался житель Благовещенска.

В столице Башкирии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали наркодилера. Житель Благовещенка прибыл в Уфу на заработки, но ничего придумать лучше, чем распространение наркотиков, 19-летний парень не смог.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержал бизнесмена с поличным. Вес закладки превысил 80 грамм.

- Изъяли 27 фольгированных свертков с порошкообразным веществом, мужчина прятал наркотики в кармане рукава куртки, еще 40 свертков достали из его рюкзака, - сообщили в пресс-службе Управления ФСВНГ России по Башкирии.

Неудавшегося предпринимателя доставили в полицию. Он сознался в содеяном. После был проведен обыск его квартиры, там правоохранители изъяли 50 грамм синтетического наркотика "Скорость". Следствие продолжается. 

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5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

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