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Ирек Ялалов поручил проверить маршруты, по которым перевозят школьников// 06.12.2016
Городская служба спасения должна провести эту работу совместно с ГИБДД
Фото: Наталья Кузнецова
Утренняя оперативка в мэрии сегодня началась с минуты молчания в память о погибших в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. После этого глава администрации Ирек Ялалов дал поручение городской службе спасения.
- Необходимо проверить весь транспорт, который перевозит наших школьников, - сказал он. - Особое внимание надо обратить на маршруты движения, проверить их с сотрудниками ГИБДД. Все сводится к профессионализму- непрофессионализму участников дорожного движения. Фактически эти дети были обречены.
Напомним, что трагедия, которая произошла 4 декабря на 926-м километре трассы Ханты-Мансийск-Тюмень, унесла двенадцать жизней, среди погибших 10 детей. 34 человека, по последним данным, пострадали. Многие - в тяжелейшем состоянии.
- Следователи установили, что перевозка детей не была должным образом согласована. Транспорт следовал без специального сопровождения И водитель автобуса, и водитель грубо нарушили правила дорожного движения, - сообщила Алина Никифорова, представитель регионального управления СКР.
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