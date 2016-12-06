Ирек Ялалов поручил проверить маршруты, по которым перевозят школьников

Наталья КУЗНЕЦОВА

Городская служба спасения должна провести эту работу совместно с ГИБДД

Фото: Наталья Кузнецова

Утренняя оперативка в мэрии сегодня началась с минуты молчания в память о погибших в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. После этого глава администрации Ирек Ялалов дал поручение городской службе спасения.

- Необходимо проверить весь транспорт, который перевозит наших школьников, - сказал он. - Особое внимание надо обратить на маршруты движения, проверить их с сотрудниками ГИБДД. Все сводится к профессионализму- непрофессионализму участников дорожного движения. Фактически эти дети были обречены.

Напомним, что трагедия, которая произошла 4 декабря на 926-м километре трассы Ханты-Мансийск-Тюмень, унесла двенадцать жизней, среди погибших 10 детей. 34 человека, по последним данным, пострадали. Многие - в тяжелейшем состоянии.

- Следователи установили, что перевозка детей не была должным образом согласована. Транспорт следовал без специального сопровождения И водитель автобуса, и водитель грубо нарушили правила дорожного движения, - сообщила Алина Никифорова, представитель регионального управления СКР.