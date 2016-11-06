Рустэм БАШКИРЦЕВ

Митинг, направленный против жестокого обращения с животными, прошел в Уфе

Фото: Лилия Чанышева

Жители Уфы и других населенных пунктов Башкирии присоединилась к сетевой межрегиональной акции в защиту животных, которая прокатилась по Российской Федерации 5-6 ноября, от Дальнего Востока до Калинграда. В частности, в её рамках в Уфе 6 ноября 2016 года в районе ДК "Химик" в Северной части Уфы собралось более ста юных и зрелых жителей Башкирии, объединенных идеей защиты животных от жестокости.

Акция была согласована с муниципальными властями, охранялась органами правопорядка.



Поводом для межрегиональной сетевой акции стал недавний случай жестокого обращения с животными со стороны двух студенток из Хабаровска, который получил большой резонанс в русскоязычном сегменте Интернета.

Истребление животных и глумление над ними происходило на задворках недостроенного госпиталя, пострадало не менее 15 объектов животного мира - млекопитающих и птиц. Кровавые мультимедийные сообщения об этом живодерстве появились на популярных сайтах в середине октября. В отношении девушек возбуждены уголовные дела, одна из них - под домашним арестом.

Как рассказала ИА "Медиакорсеть" юрист и гражданский активист Лилия Чанышева, участники акции выступили с обращением к верховной власти с требованием ужесточить меры наказания по ст.245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" и изменить меру пресечения в отношении подозреваемых в "хабаровском" случае.

Помимо плакатов с лозунгами из серии "Живодерам - не место среди нас!", многие участники пришли с портретами различных мелких домашних животных, помещённых в деревянные рамки, перед которыми устанавливались свечи.