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6 ноября, воскресенье
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Экипаж ДПС на Skoda Octavia попал в аварию в Черниковке// 06.11.2016
На улице Вологодской в гаишников, ехавших с маячками, влетели красные "Жигули"
Поздно вечером, 5 ноября экипаж ДПС ехал по ул.Вологодской, по встречной полосе движения, со включенными проблесковыми маячками. Водителя автомобиля "ВАЗ" не заметил патрульной машины и повернул налево: произошло боковое столкновение с автомобилем Skoda Octavia. Жертв в результате аварии нет.
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