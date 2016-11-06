Экипаж ДПС на Skoda Octavia попал в аварию в Черниковке

02.11.2016

Жители Уфы встревожились возможным прорывом дамбы на Касимовском озере Ручей, который вытекает с противоположной стороны дамбы под давлением от уровня воды в озере, стал заметно шире.

02.11.2016

СМИ сообщили о начале эпидемии ВИЧ В соседнем с Башкирией городе опасной инфекцией заражен каждый 50-ый человек.

01.11.2016

Уфимцы записали видеообращения к Элле Памфиловой Они не хотят оставлять ситуацию с нарушениями на выборах так, как есть.