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Рустэм Хамитов: Мы сформировали перечень 100 объектов// 06.10.2016
К столетнему юбилею Башкирии будут построены школы, больницы, ФОКи, дороги и мосты
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Подготовка к 100 – летию Башкортостана охватит все города и районы республики. Об этом Рустэм Хамитов сегодня заявил на торжественном собрании, посвященном Дню республики
Рустэм Хамитов сказал, что активное участие примут бизнес, крупные предприятия и компании, которые уже выступили с инициативой реализовать до 2020 года 100 инвестиционных проектов. Это позволить создать новые производства и рабочие места.
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