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СЕГО ДНЯ

Рустэм Хамитов: Мы сформировали перечень 100 объектов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 06.10.2016
К столетнему юбилею Башкирии будут построены школы, больницы, ФОКи, дороги и мосты

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Подготовка к 100 – летию Башкортостана охватит все города и районы республики. Об этом Рустэм Хамитов сегодня заявил на торжественном собрании, посвященном Дню республики

 - В рамках общереспубликанской акции «К 100-летию Башкортостана – 100 объектов» сформирован перечень планируемых к строительству школ и детских садов, больниц и поликлиник, домов культуры и физкультурно-оздоровительных комплексов, дорог и мостов, - отметил глава региона. - Мы учитывали, в первую очередь, пожелания людей, то, насколько эти объекты решают острые проблемы на местах.

Рустэм Хамитов сказал, что активное участие примут бизнес, крупные предприятия и компании, которые уже выступили с инициативой реализовать до 2020 года 100 инвестиционных проектов. Это позволить создать новые производства и рабочие места. 

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