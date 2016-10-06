Глава Башкирии в преддверии Дня республики вручил госнаграды

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Среди награжденных и наши коллеги.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов вручил государственные награды России и Башкирии, сообщает пресс-служба главы региона. Орденами, званиями, почётными грамотами отмечены профессиональные достижения 40 работников различных отраслей экономики и других сфер жизни. Также в преддверии Дня Республики традиционно были вручены Государственные премии имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры за 2016 год.

В этом году лауреатами главной республиканской премии стали директор Башкирского государственного художественного музея имени Нестерова Айрат Терегулов, а также артисты балета, ведущие мастера сцены Башкирского государственного театра оперы и балета Гульсина Мавлюкасова и Ильдар Маняпов.

Сегодня орденом Дружбы народов был награжден народный писатель Башкортостана Нугуман Мусин. Особо приятно отметить, что сегодня в числе получивших награды из рук главы Башкирии были и наши коллеги. Почетной грамотой РБ отмечена многолетняя профессиональная деятельность журналиста Ришата Миндиярова. Звания «Заслуженный работник печати и массовой информации РБ» удостоена шеф–редактор службы радиовещания ГТРК «Башкортостан» Наталья Санникова – автор и ведущая многих популярных передач республиканского радио. Мы поздравляем наших коллег и желаем им новых творческих вершин.