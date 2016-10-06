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Правительство России утвердило схему теплоснабжения Уфы до 2031 года// 06.10.2016
Приказ об подписан в министерстве энергетики России.
Министерство энергетики России утвердило актуализированную схему теплоснабжения Уфы до 2031 года, следует из сообщения мэрии Уфы.
Схема предусматривает следующие изменения в схеме теплоснабжения города: строительство новой котельной «Дема-8», реконструкцию оборудования котельной №1, ввод в эксплуатацию котельной «Юрюзань», реконструкцию с увеличением установленных мощностей на котельных МУП УИС №№ 19, 24, 25, 27 и 85. Кроме этого, предусмотрена реконструкция КЦ-1 и котельной № 39 с увеличением установленной мощности.
- По мнению энергетиков, существующих мощностей уфимских ТЭЦ будет достаточно для подключения перспективных потребителей северной части города и поэтому в данном районе существенных отклонений от утвержденной схемы нет, - сообщили в мэрии.
В администрации считают, что все эти мероприятия «позволят обеспечить подключение перспективных потребителей города на период до 2031 года с сохранением качества и надежности теплоснабжения города в целом».
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