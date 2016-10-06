В Уфе рассказали, как будет работать башкирский Дед Мороз

Наталья КУЗНЕЦОВА

Он будет приезжать сразу в пять разных мест региона.

Фото: Наталья Кузнецова

Этой зимой в Башкирии будет сразу пять юрт башкирского Деда Мороза - Кыш-бабая. Они будут размещены в разных частях республики, чтобы как можно больше людей смогли их посетить. Об этом сообщили сегодня журналистам представители госкомтранса Башкирии.

- Центральная юрта будет расположена в Уфе на территории этнопарка «Ватан», - сообщил председатель госкомтранса Вячеслав Гилязитдинов. - Другие места это Учалинский район, село Керябинское, город Октябрьский, база Уязы-тау, паралимпийский центр в Мишкино и подножье горы Торатау в Ишимбайском районе.

Конверты с названиями юрт принесла чиновнику девочка, похожая на Снегурочку.

У каждой юрты, по словам организаторов акции, будет своя специфика. Подробности пока не раскрываются, но известно, что главной идеей будет представление башкирского Деда Мороза. Известно, что в Уфе будет зона горячего питания, дом сказок, почта Деда мороза и интерактивные зоны.

- Мы долго изучали, что же делали кочевники, - сказал Гилязитдинов. - Как оказалось, они ходили друг к другу в гости. Вот и мы хотим, чтобы как можно больше людей приехали к нам в гости. Мы рассчитываем, что все юрты по республике в целом посетят около миллиона человек, из них Уфу - около полумиллиона.

Юрты будут работать с 18 ноября по 30 января.