В Уфе из-за пробки люди пешком пошли по мосту

Разиф АБДУЛЛИН

Сегодня горожане, не выдержав ожидания, добирались на работу пешком.

Фото: Facebook

Большая пробка сегодня образовалась в Уфе на Затонском мосту. По сообщениям очевидцев, она возникла из-за ДТП. Такое обычно случается в этом месте, и тогда на мосту образуются пробки. Но в этот раз, поскольку происшествие случилось утром, многие уфимцы, не выдержав ожидания, просто пошли по мосту пешком, чтобы быстрее добраться до работы.

А вот автовладельцам не повезло. Пробка растянулась на пять километров, достигнув рекордных значений.

Вот характерный крик души одного из автовладельцев, которым он поделился в соцсетях:

- Выезд из Затона - полный апокалипсис. Трасса Затон-Уфа ВСЯ, начиная прямо от Затона, стоит мёртво. Люди идут в город пешком.

Пользователи соцсетей жалуются на то, что из-за опозданий на работу их штрафуют, а попытка добраться в город по другому пути – через Дему – оказывается безуспешной, там тоже образовалась пробка.