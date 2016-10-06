|
6 октября, четверг
|
СЕГО ДНЯ
В Уфе из-за пробки люди пешком пошли по мосту// 06.10.2016
Сегодня горожане, не выдержав ожидания, добирались на работу пешком.
Фото: Facebook
Большая пробка сегодня образовалась в Уфе на Затонском мосту. По сообщениям очевидцев, она возникла из-за ДТП. Такое обычно случается в этом месте, и тогда на мосту образуются пробки. Но в этот раз, поскольку происшествие случилось утром, многие уфимцы, не выдержав ожидания, просто пошли по мосту пешком, чтобы быстрее добраться до работы.
А вот автовладельцам не повезло. Пробка растянулась на пять километров, достигнув рекордных значений.
Вот характерный крик души одного из автовладельцев, которым он поделился в соцсетях:
- Выезд из Затона - полный апокалипсис. Трасса Затон-Уфа ВСЯ, начиная прямо от Затона, стоит мёртво. Люди идут в город пешком.
Пользователи соцсетей жалуются на то, что из-за опозданий на работу их штрафуют, а попытка добраться в город по другому пути – через Дему – оказывается безуспешной, там тоже образовалась пробка.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
06.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе сегодня до вечера будет перекрыто движение в центре города
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии закрыли подпольный спиртоводочный «завод»
06.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе из-за пробки люди пешком пошли по мосту
06.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов назначит курировать закупки минздрава главрача ГКБ № 18
06.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Белебее задержали оборотня в прокурорских погонах
06.10.2016 // ПУЛЬС
Аэропорт «Уфа» готовится к переходу на осенне-зимнее расписание
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как выглядит уфимский долгострой за день до открытия
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте