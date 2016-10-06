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В Уфе можно анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию// 06.10.2016
Акция продлится до конца следующей недели.
Фото: sorbpolimer.com.ua
В Уфе до 16 октября можно анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Профилактическая акция организована министерством здарвоохранения Башкирии, сообщает пресс-служба администрации города.
Тестирование проводится ежедневно с 12 до 20 часов в ТРЦ "Планета". Результат будет готов уже через 15 минут, а точность теста составляет 99%. Также на месте можно проконсультироваться со специалистами по вопросам ВИЧ и СПИДа, получить памятки по профилактике инфекции.
— Тест на ВИЧ необходимо пройти тем, кто хоть раз имел незащищенный сексуальный контакт с партнером, чей ВИЧ статус ему неизвестен, - говорится в сообщении. – Также тем, кто имел опыт употребления инъекционных наркотиков, делал татуировку или пирсинг, маникюр, педикюр, любые инъекционные процедуры нестерильным инструментом, планирует рождение ребенка.
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