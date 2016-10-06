В Уфе можно анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию

Наталья КУЗНЕЦОВА

Акция продлится до конца следующей недели.

Фото: sorbpolimer.com.ua

В Уфе до 16 октября можно анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Профилактическая акция организована министерством здарвоохранения Башкирии, сообщает пресс-служба администрации города.

Тестирование проводится ежедневно с 12 до 20 часов в ТРЦ "Планета". Результат будет готов уже через 15 минут, а точность теста составляет 99%. Также на месте можно проконсультироваться со специалистами по вопросам ВИЧ и СПИДа, получить памятки по профилактике инфекции.

— Тест на ВИЧ необходимо пройти тем, кто хоть раз имел незащищенный сексуальный контакт с партнером, чей ВИЧ статус ему неизвестен, - говорится в сообщении. – Также тем, кто имел опыт употребления инъекционных наркотиков, делал татуировку или пирсинг, маникюр, педикюр, любые инъекционные процедуры нестерильным инструментом, планирует рождение ребенка.