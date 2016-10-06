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СЕГО ДНЯ

В Уфе сегодня до вечера будет перекрыто движение в центре города

Наталья КУЗНЕЦОВА // 06.10.2016
Это связано с проведением праздника, посвященного Дню республики.

Фото: ufacity.info

Сегодня в Уфе в восемь утра было остановлено движение  по улице Пушкина - на участке от ул. Ленина до ул. Цюрупы, а также по улице Советской – от ул. Октябрьской Революции до ул. Заки Валиди. Не знавшие об этом автолюбители и водители автобусов не распланировали маршрут заранее, в результате чего в центре города образовалась большая пробка.

Проехать по перекрытому участку нельзя будет до пяти часов вечера. Это связано с проведением праздника, посвященного Дню республики, следует из сообщения администрации города. Напомним, сегодня в театре оперы и балета пройдет торжествннное собрание, посвященное празднику.

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