В Уфе сегодня до вечера будет перекрыто движение в центре города

Наталья КУЗНЕЦОВА

Это связано с проведением праздника, посвященного Дню республики.

Фото: ufacity.info

Сегодня в Уфе в восемь утра было остановлено движение по улице Пушкина - на участке от ул. Ленина до ул. Цюрупы, а также по улице Советской – от ул. Октябрьской Революции до ул. Заки Валиди. Не знавшие об этом автолюбители и водители автобусов не распланировали маршрут заранее, в результате чего в центре города образовалась большая пробка.

Проехать по перекрытому участку нельзя будет до пяти часов вечера. Это связано с проведением праздника, посвященного Дню республики, следует из сообщения администрации города. Напомним, сегодня в театре оперы и балета пройдет торжествннное собрание, посвященное празднику.