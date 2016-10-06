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Инспектора в «штатском» пришли за водителями автобусов// 06.10.2016
ГИБДД Башкирии начало практиковать скрытое наблюдение за водителями автобусов.
- Процедура такова. Формируется экипаж ГИБДД, который начинает с начала маршрута движения снимать на видеорегистратор весь путь автобуса. В архиве остаётся все – начиная от скорости передвижения, заканчивая многочисленными окурками, выброшенными водителем в окно, - пишет главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своём блоге.
По словам начальника регионального ГИБДД, за один рейс водитель автобуса нарушает правила более десяти раз, а сумма штрафов обычно составляет около 14 тысяч рублей.
По каждому нарушению составляется протокол, а если водитель «открещивается», то инспектора показывают перевозчику видеозапись нарушений.
Также Динар Гильмутдинов сообщил, что на дорогах Башкирии стартовала операция «Тонировка», в ходе которой инспектора замеряют светопропускаемость автостёкол.
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