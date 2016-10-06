Инспектора в «штатском» пришли за водителями автобусов

Константин КЛИМОВ

ГИБДД Башкирии начало практиковать скрытое наблюдение за водителями автобусов.

- Процедура такова. Формируется экипаж ГИБДД, который начинает с начала маршрута движения снимать на видеорегистратор весь путь автобуса. В архиве остаётся все – начиная от скорости передвижения, заканчивая многочисленными окурками, выброшенными водителем в окно, - пишет главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своём блоге.

По словам начальника регионального ГИБДД, за один рейс водитель автобуса нарушает правила более десяти раз, а сумма штрафов обычно составляет около 14 тысяч рублей.

По каждому нарушению составляется протокол, а если водитель «открещивается», то инспектора показывают перевозчику видеозапись нарушений.

Также Динар Гильмутдинов сообщил, что на дорогах Башкирии стартовала операция «Тонировка», в ходе которой инспектора замеряют светопропускаемость автостёкол.