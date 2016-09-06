В «Уфаводоканале» назвали причины запаха от очистных сооружений

Наталья КУЗНЕЦОВА

В МУПе подчеркивают, что не нарушают санитарные нормы

Фото: www.antigidron.ru

«Уфаводоканал» прокомментировал жалобу жительницы Уфы о резком запахе со стороны очистных сооружений в районе парка Победы. Кроме того, она утверждала, что предприятие сбрасывает канализационные отходы в реку Белую.

- Специфический запах от канализационных стоков зависит от наличия в них летучих веществ, и в особенности продуктов бактериального метаболизма белков, - говорится в ответе на официальный запрос «Медиакорсети» за подписью гендиректора Аскара Файзуллина. – Основное образование дурнопахнущих соединений происходит в результате гнилостных процессов в напорных и самотечных коллекторах системы водоотведения города.

В «Уфаводоканале» подчеркивают, что содержание вредных веществ в воздухе от очистных сооружений соответствует санитарным нормам.

- Техническое состояние городских очистных сооружений оценивается как удовлетворительное, случаев аварий на них зарегистрировано не было, - говорится в ответе. – Складирование канализационных отходов вне производственных площадок автотранспортная техника МУП «Уфаводоканал» не осуществляет.