|
6 сентября, вторник
|
СЕГО ДНЯ
В «Уфаводоканале» назвали причины запаха от очистных сооружений// 06.09.2016
В МУПе подчеркивают, что не нарушают санитарные нормы
Фото: www.antigidron.ru
«Уфаводоканал» прокомментировал жалобу жительницы Уфы о резком запахе со стороны очистных сооружений в районе парка Победы. Кроме того, она утверждала, что предприятие сбрасывает канализационные отходы в реку Белую.
- Специфический запах от канализационных стоков зависит от наличия в них летучих веществ, и в особенности продуктов бактериального метаболизма белков, - говорится в ответе на официальный запрос «Медиакорсети» за подписью гендиректора Аскара Файзуллина. – Основное образование дурнопахнущих соединений происходит в результате гнилостных процессов в напорных и самотечных коллекторах системы водоотведения города.
В «Уфаводоканале» подчеркивают, что содержание вредных веществ в воздухе от очистных сооружений соответствует санитарным нормам.
- Техническое состояние городских очистных сооружений оценивается как удовлетворительное, случаев аварий на них зарегистрировано не было, - говорится в ответе. – Складирование канализационных отходов вне производственных площадок автотранспортная техника МУП «Уфаводоканал» не осуществляет.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
01.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Жительница Уфы пожаловалась на запах сероводорода в районе парка Победы
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы вышли на Тропу здоровья
06.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следователи Башкирии ищут мать выброшенного на свалку младенца
06.09.2016 // ПЕРСОНА
Сергей Чикрыжов: Почему Уфе нужен именно трамвай
06.09.2016 // ПУЛЬС
Администрация Уфы будет ремонтировать дороги в рассрочку
06.09.2016 // СПОРТ
Сегодня «Салават Юлаев» на своём льду сыграет с рижским «Динамо»
06.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Олег Газманов посадил деревья в память героев войны в Башкирии
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте