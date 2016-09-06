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6 сентября, вторник
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Уфимцы вышли на Тропу здоровья// 06.09.2016
Сегодня, 6 сентября, в Уфе состоялось открытие Тропы здоровья под названием "Уфимские липы".
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Новая прогулочная зона, велодорожка, спортивный инвентарь, футбольное поле - все это появилось на новой Тропе здоровья "Уфимские липы". В лесной зоне снесли старые гаражи, благоустроили территорию, организовали парковку.
- В перспективе – обустройство мангальной зоны, территории вокруг родника и пещеры, - сообщают в пресс-службе администрации Уфы.
Тропа здоровья находится в лесном массиве по улице Рихарда Зорге (за Уфимским медицинским колледжем). Сейчас там безопасно гулять лишь в дневное время, ведь пока что на тропе нет освещения. Но, возможно, вскоре появится и ночное освещение.
Как состоялось открытие, вы можете увидеть в нашем фоторепортаже.
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