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Общественники раскритиковали работу минэкологии Башкирии// 06.09.2016
Сегодня в Уфе собрались активисты-экологи.
Фото: Наталья Кузнецова
Сегодня в уфимском отеле Azimut проходит круглый стол, посвященный задачам Года экологии. Присутствующие на нем общественники резко раскритиковали деятельность регионального минэкологии. По их мнению, чиновники не способствуют решению экологических проблем и тратят бюджетные деньги впустую.
- За прошлый год экологии (в 2013 году – прим.) прошел один съезд предпринимателей, решение которого не было исполнено, и в этом году то же самое, - возмутился председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов. - Много пиара, всякие эколята-дошколята, а проблемы не решаются. У нас три мощнейших лаборатории у минэкологии, а толку нет. В других регионах тратят меньшие деньги, сидят в скромных зданиях, а делают больше!
По мнению общественников, самыми крупными проблемами экологии в Уфе являются свалка в Черкассах и хранилище нефтеотходов в «Уфанефтехиме». Больные точки региона - город Салават с заводами «Газпром нефтехим Салават», а также так называемое Кантюковское поле в Стерлитамакском районе, где в течение 15 лет текут шесть ручьев с нефтепродуктами. В Салавате и Стерлитамаке также огромную проблему представляют городские свалки.
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