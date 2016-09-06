Уфимские спасатели ищут хозяев львенка, которого сегодня поймали в городе

06.09.2016

Первый замглавы администрации Уфы пояснил, когда включат отопление Тепло в в дома будут давать в строгом соответствии с регламентом.

06.09.2016

Суд закрыл уфимский ресторан после массового отравления посетителей Советский районный суд города Уфы на тридцать суток закрыл ресторан Alpenhof, в котором отравились более 30 человек.

05.09.2016

Организаторы Уфимского марафона рассказали о призовых И объяснили, почему призовой фонд меньше, чем в других городах.

05.09.2016

Уфа не появится на новой денежной купюре Отобраны 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот.

05.09.2016

Глава Альшеевского района Башкирии: Соболезную родным погибшей девочки Дамир Мустафин заверил, что меры безопасности на месте смертельного ДТП вскоре будут приняты.

03.09.2016

Рустэм Хамитов: В Башкирии не хватает молока Глава региона посетил фестиваль «Молочная страна» и рассказал о своих впечатлениях

02.09.2016

Эксперт: Дом Махнинова фактически уравнялся с другими деревянными зданиями Уфы Отрицательное заключение по старинному зданию вынесли, так как на нем больше нет декоративных элементов.

02.09.2016

Министерство культуры Башкирии установило границы Каповой пещеры На территории будет введен особый режим использования земельных участков.