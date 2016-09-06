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Уфимские спасатели ищут хозяев львенка, которого сегодня поймали в городе// 06.09.2016
В настоящее время животное находится в парке Лесоводов.
Служба спасения Уфы сообщила о том, что намерена установить хозяина, от которого сбежал львенок. Детеныш «короля зверей» был пойман на сегодня утром на улице Владивостокская. Спасатели отвезли его в парк Лесоводов, где ему предоставили временный приют.
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