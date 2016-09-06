Первый замглавы администрации Уфы пояснил, когда включат отопление

Наталья КУЗНЕЦОВА

Тепло в в дома будут давать в строгом соответствии с регламентом.

Первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов сегодня пояснил журналистам, когда в городе начнут давать отопление в дома. По его словам, в этом вопросе ресурсоснабжающие организации работают в строгом соответствии с регламентом.

- Тепло дается, когда температура воздуха ниже +8 градусов в течение пяти суток, - пояснил он. - Если у собственников есть желание подключить отопление раньше, то этот вопрос можно решить на общем собрании собственников дома и направить заявку в ресурсоснабжающую организацию. Но, конечно, за это надо будет платить.