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Первый замглавы администрации Уфы пояснил, когда включат отопление// 06.09.2016
Тепло в в дома будут давать в строгом соответствии с регламентом.
Первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов сегодня пояснил журналистам, когда в городе начнут давать отопление в дома. По его словам, в этом вопросе ресурсоснабжающие организации работают в строгом соответствии с регламентом.
- Тепло дается, когда температура воздуха ниже +8 градусов в течение пяти суток, - пояснил он. - Если у собственников есть желание подключить отопление раньше, то этот вопрос можно решить на общем собрании собственников дома и направить заявку в ресурсоснабжающую организацию. Но, конечно, за это надо будет платить.
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