Салават Хусаинов: Отключать горячую воду должны не больше, чем на две недели

Наталья КУЗНЕЦОВА

В случае нарушений собственник вправе потребовать перерасчет, заявил первый замглавы администрации Уфы.

Фото: Кристина Дейнеко

Без горячей воды собственники должны оставаться в общей сложности не больше чем две недели за весь летний сезон. Об этом сообщил сегодня журналистам первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов.

- Суммарно отключение должно быть не больше, чем на 14 дней, - пояснил он. - Если за сезон получается больше, чем две недели, то собственник должен обращаться в управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию и требовать перерасчет.

Хусаинов добавил, что в этом году жалоб от населения на отключение горячей воды было больше. В этом он видит недоработку ресурсоснабжающих организаций. На сегодня МУП «УИС» отремонтировало 4,7 километра своих сетей, это 77% от плана на этот год. «БашРТС» ведет работы на 45 участках общей протяженностью 20 километров. Все работы будут завершены до 15 сентября.