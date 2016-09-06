В Уфе десять процентов собственников квартир живут за счет соседей

Наталья КУЗНЕЦОВА

Часть собственников не платит за «коммуналку» по два-три года.

Фото: Наталья Кузнецова

В Уфе сейчас 12 тысяч собственников имеют задолженность по «коммуналке» больше года. Такие данные привел сегодня журналистам гендиректор МУП «Единый расчетный кассовый центр» Ильдар Ардаширов.

- У более чем двух тысяч собственников квартир в Уфе - задолженность больше двух лет, более трех лет не платят - три тысячи собственников, - сообщил он. - Если брать тех, у кого задолженность до года, то это еще 20 тысяч. Фактически около десяти процентов собственников живут за счет соседей.

Первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов между тем сообщил, что в этом году собираемость платежей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года повысилась - с 93,7 до 97,1 процента. По его словам, сейчас ведется активная работа по снижению уровня задолженности.