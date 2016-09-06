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В Уфе десять процентов собственников квартир живут за счет соседей// 06.09.2016
Часть собственников не платит за «коммуналку» по два-три года.
Фото: Наталья Кузнецова
В Уфе сейчас 12 тысяч собственников имеют задолженность по «коммуналке» больше года. Такие данные привел сегодня журналистам гендиректор МУП «Единый расчетный кассовый центр» Ильдар Ардаширов.
- У более чем двух тысяч собственников квартир в Уфе - задолженность больше двух лет, более трех лет не платят - три тысячи собственников, - сообщил он. - Если брать тех, у кого задолженность до года, то это еще 20 тысяч. Фактически около десяти процентов собственников живут за счет соседей.
Первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов между тем сообщил, что в этом году собираемость платежей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года повысилась - с 93,7 до 97,1 процента. По его словам, сейчас ведется активная работа по снижению уровня задолженности.
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