Суд закрыл уфимский ресторан после массового отравления посетителей

Константин КЛИМОВ

Советский районный суд города Уфы на тридцать суток закрыл ресторан Alpenhoff, в котором отравились более 30 человек.

Массовое отравление в уфимском ресторане Alpenhoff произошло еще на прошлой неделе, после этого в заведение с проверкой наведались сотрудники Роспотребнадзора. Эксперты вынесли решение о временном запрете деятельности ресторана. Сегодня Советский суд города Уфы поддержал требования Роспотребнадзора и приостановил деятельность ресторана на 30 суток. За это время в ресторане обязаны провести дезинфекцию всех помещений, а также предоставить в Роспотребнадзор справки о прохождении медосмотра всеми сотрудниками заведения.

- Суд, изучив предоставленные материалы, признал руководство ресторана виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, - рассказал консультант Советского суда Уфы Николай Кожевников.

Руководство ресторана по прежнему отказывается хоть как-то комментировать случившееся.