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Суд закрыл уфимский ресторан после массового отравления посетителей// 06.09.2016
Советский районный суд города Уфы на тридцать суток закрыл ресторан Alpenhoff, в котором отравились более 30 человек.
Массовое отравление в уфимском ресторане Alpenhoff произошло еще на прошлой неделе, после этого в заведение с проверкой наведались сотрудники Роспотребнадзора. Эксперты вынесли решение о временном запрете деятельности ресторана. Сегодня Советский суд города Уфы поддержал требования Роспотребнадзора и приостановил деятельность ресторана на 30 суток. За это время в ресторане обязаны провести дезинфекцию всех помещений, а также предоставить в Роспотребнадзор справки о прохождении медосмотра всеми сотрудниками заведения.
Руководство ресторана по прежнему отказывается хоть как-то комментировать случившееся.
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