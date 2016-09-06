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В Башкирии готовятся увеличить производство рыбы в три раза// 06.09.2016
Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Юрий Лысов.
Фото: Азат Гиззатуллин
Сегодня в профильном комитете башкирского парламента рассмотрели ситуацию в сфере производства продуктов питания в регионе.
Башкирия обеспечивает себя рыбой собственного производства только на 5%. Это самый низкий показатель по всем видам продуктов питания. Четыре рыбоводческих хозяйства республики выращивают и продают всего лишь 1620 тонн рыбы.
Эта тенденция характерна для многих регионов России. Об этом на заседании комитета Госсобрания РБ по аграрным вопросам заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Юрий Лысов.
- Проблема, действительно, есть и в министерстве для ее исправления принимают ряд мер, которые позволят увеличить производство рыбной продукции в три с лишним раза до 4200 тонн, - сказал Юрий Лысов.
Еще один вид продукции, которой республика обеспечивает себя не в полном объеме - это мясо птицы, в Башкирии производят лишь 53% от необходимого для удовлетворения потребностей в нем.
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