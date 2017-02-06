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Дольщики уфимского «Юл-Ай» объявили голодовку в Москве

Ольга КОРЗИК // 06.02.2017
Завтра они панируют стоять с плакатами у здания Минстроя РФ.

Дольщики уфимского ЖК «Юл Ай» сегодня, 6 февраля, объявили голодовку в Москве. Об этом Медиакорсети рассказала одна из участниц Алина Абзалилова.

- Сегодня мы начали голодовку. Примерно в 16.00 по московскому времени мы вышли на Красную площадь. Через некоторое время к нам подошел сотрудник полиции и сказал, что здесь нельзя стоять, поэтому завтра мы планируем выйти к зданию Минстроя России, - рассказала Алина Абзалилова.

По ее словам, они планируют стоять с плакатом, в котором будет содержаться просьба  к президенту станы Владимиру Путину разобраться в сложившейся ситуации.  

Ночевать инициативная группа будет в хостеле, а с утра дольщики планируют выйти к зданию министерства.

Как долго продлится голодовка, Алина Абзалилова уточнить не смогла.

- Мы будем голодать до тех пор, пока наш вопрос не будет решен, - сказала она.

Напомним, что о голодовке дольщики микрорайона «Юл Ай» (литер 6)  заявили в начале года. 18 января они провели у Дома правительства республики одиночный пикет, где сообщили о том, что планируют объявить голодовку в Москве. После этого  прошла серия встреч с руководством республики, а также с главой администрации Уфы Иреком Ялаловым, но  к единому мнению прийти не удалось.

Жилой комплекс «Юл Ай» расположился в квартале Айская-Брестская и Сун-Ят-Сена в Кировском районе Уфы. Застройкой данной территории занимается ООО «Завод Промсталь». В 2011 году компания, которая, по данным «Коммерсанта», принадлежит бывшему вице-мэру Уфы Владиславу Никитину, выиграла право на развитие данной территории. В конце 2012 года у компании начались проблемы с этим бизнесом. Городская администрация тогда стала пересматривать в арбитражных судах сотни арендных договоров на землю. В данном случае мэрия через суд доказывала, что у девелопера «не было законных оснований для заключения договора развития территории». С тех пор и идут судебные тяжбы. Застройщик частично застроил территорию, сдавая дома с задержкой из-за конфликта с мэрией. 

 

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