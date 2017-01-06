В Башкирии ожидается ухудшение видимости на дорогах

Злата ЗУКОВИЧ

Водителей просят быть предельно осторожными.

Сегодня, 6 января, в северо-западных районах республики ожидается сильный снегопад, в отдельных районах метель, гололед и снежные заносы на дорогах, как сообщают в пресс-службе МЧС по республике.

Ветер южный 7-12 м/с, порывы до 20 м/с. Днем температура воздуха будет колебаться от -1°C до -6 °C. Из-за сильного снегопада на дорогах ожидается ухудшение видимости до 1000 метров.