Игроки ФК «Уфа»: В отпуск мы уходим с хорошим настроением

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Дмитрий Живоглядов и Дмитрий Стоцкий рассказали о своих впечатлениях от матча с «Томью»

Фото: http://www.fcufa.pro/

Сегодня, 5 декабря, «Уфа» сыграла заключительную игру перед зимним перерывом в чемпионате до начала весны 2017 года. На стадионе «Нефтяник» команда Виктора Гончаренко принимала «Томь» и добилась нужной победы со счетом 1:0.

Игроки ФК «Уфа» в интервью нашему специальному корреспонденту Артему Михайлову рассказали, что игра получилась вязкой, свои коррективы внесла морозная погода.

- Но самое главное одержана победа и в отпуск мы уходим с отличным настроением. В отпуск поедем к своим родным и близким, - отметили игроки ФК «Уфа».