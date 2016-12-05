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СЕГО ДНЯ

Игроки ФК «Уфа»: В отпуск мы уходим с хорошим настроением

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 05.12.2016
Дмитрий Живоглядов и Дмитрий Стоцкий рассказали о своих впечатлениях от матча с «Томью»

Фото: http://www.fcufa.pro/

Сегодня, 5 декабря, «Уфа» сыграла заключительную игру перед зимним перерывом в чемпионате до начала весны 2017 года.  На стадионе «Нефтяник»  команда Виктора Гончаренко принимала «Томь» и добилась нужной победы со счетом 1:0.

Игроки ФК «Уфа» в интервью нашему специальному корреспонденту Артему Михайлову рассказали, что игра получилась вязкой, свои коррективы внесла морозная погода.

- Но самое главное одержана победа и в отпуск мы уходим с отличным настроением. В отпуск  поедем к своим родным и близким, - отметили игроки ФК «Уфа». 

 

 

 

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