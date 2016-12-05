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Динар Гильмутдинов: "Перевозка школьников должна быть согласована с ГИБДД"

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 05.12.2016
Такое сообщение главный госавтоинспектор оставил на свой странице в Instagram.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Руководитель республиканской Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов обратился к родителям школьников через социальную сеть Instagram. Он отметил, что все перевозки учеников школ должны быть согласованы заранее с ГИБДД.

- Не секрет, что безопасность перевозки начинается с ее организации. Обращаюсь к родителям. Отправляя своего ребенка в экскурсионную, туристическую, спортивную, культурно-массовую поездку, убедитесь, что ее организаторы согласовали данную перевозку с подразделением ГИБДД, - написал Динар Гильмутдинов.

Об этой необходимой мере он напомнил не случайно, накануне на федеральной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошла трагедия. Столкнулись рейсовый автобус, две легковых машины и один грузовой автомобиль. Автобус перевозил членов детской спортивной команды по акробатике. В результате ДТП погибли 11 детей, 1 взрослый, 34 человека пострадали.

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