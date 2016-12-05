5 декабря, понедельник
СЕГО ДНЯ

ФК «Уфа» проведет заключительный матч перед зимним перерывом

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 05.12.2016
Соперник уфимцев томская «Томь»

Фото: пресс-службы ФК "Уфа"

Сегодня, 5 декабря, «Уфа» сыграет заключительную игру перед зимним перерывом в чемпионате до начала весны 2017 года.  На стадионе «Нефтяник» команда Виктора Гончаренко примет «Томь».  Игра начнется в 15 часов.  Вход на игру - свободный, болельщики будут обеспечены горячим чаем и питанием. Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко подписал служебную записку с просьбой отпустить студента или работника на футбол. Всё, что нужно сделать, – скачать её, распечатать и вписать имя и фамилию.

- По мере возможности нам хотелось бы поддержки. Людей, которые захотят прийти на стадион, нам очень хотелось бы видеть. Потому что это заключительный матч перед длительной паузой. Для того чтобы набрать максимум очков и уверенно чувствовать себя перед весенними матчами, - сказал Виктор Гончаренко обращаясь к болельщикам.

Любителей футбола перед началом поединка на территории стадиона ждет развлекательная программа! Новогодняя елка, Дед мороз и Снегурочка будут встречать вас на стадионе «Нефтяник». Каждый желающий может поздравить футбольный клуб «Уфа» с наступающим Новым годом, оставив видео-сообщение в специальной фото-видео зоне (до начала, в перерыве и после матча), сообщает пресс-служба клуба.

Уфимский клуб сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице с 22-мя очками, «Томь» находится на 15-м предпоследнем месте с 9-ю очками. 

Специалисты официальной букмекерской компании РФПЛ ставят на победу «Уфы», ее коэффициент составляет 1,61, коэффициент «Томи» — 7,02, вероятность ничьей составляет 3,39.

 

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