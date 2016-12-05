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5 декабря, понедельник
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ФК «Уфа» проведет заключительный матч перед зимним перерывом// 05.12.2016
Соперник уфимцев томская «Томь»
Фото: пресс-службы ФК "Уфа"
Сегодня, 5 декабря, «Уфа» сыграет заключительную игру перед зимним перерывом в чемпионате до начала весны 2017 года. На стадионе «Нефтяник» команда Виктора Гончаренко примет «Томь». Игра начнется в 15 часов. Вход на игру - свободный, болельщики будут обеспечены горячим чаем и питанием. Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко подписал служебную записку с просьбой отпустить студента или работника на футбол. Всё, что нужно сделать, – скачать её, распечатать и вписать имя и фамилию.
Любителей футбола перед началом поединка на территории стадиона ждет развлекательная программа! Новогодняя елка, Дед мороз и Снегурочка будут встречать вас на стадионе «Нефтяник». Каждый желающий может поздравить футбольный клуб «Уфа» с наступающим Новым годом, оставив видео-сообщение в специальной фото-видео зоне (до начала, в перерыве и после матча), сообщает пресс-служба клуба.
Уфимский клуб сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице с 22-мя очками, «Томь» находится на 15-м предпоследнем месте с 9-ю очками.
Специалисты официальной букмекерской компании РФПЛ ставят на победу «Уфы», ее коэффициент составляет 1,61, коэффициент «Томи» — 7,02, вероятность ничьей составляет 3,39.
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