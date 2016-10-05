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Военком Башкирии: Военный билет нельзя купить// 05.10.2016
Организации, продающие военный билет занимаются сомнительным бизнесом.
Новый военный комиссар Башкирии Игорь Харченко сегодня на встрече с журналистами рассказал о своем отношении к организациям, которые предлагают призывникам приобрести военный билет якобы на законных основаниях. Генерал-майор считает, что эти фирмы вводят молодых людей и их родителей в заблуждение, и все это миф.
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