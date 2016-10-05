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СЕГО ДНЯ

Вячеслав Володин избран председателем Госдумы России

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 05.10.2016
За его кандидатуру проголосовало 404 депутата.

Фото: kremlin.ru

Сегодня в Москве проходит первое заседание Государственной Думы седьмого созыва. Депутаты избрали спикера парламента. Им стал Вячеслав Володин, кандидатуру которого на этот пост предложил президент России и выдвинула занимающая большинство в парламенте фракция «Единая Россия».

Голосование проходило на альтернативной основе: коммунисты предложили своего кандидата — Дмитрия Новикова, за которого проголосовали 40 депутатов. За Володина свои голоса отдали 404 народных избранника.

- Главное в нашей работе — это забота о наших гражданах, поэтому первоочередными для нас должны быть социально-экономическая повестка, основные приоритеты, которые обозначены в майских указах президента России 2012 года. Благодаря им были сделаны важнейшие стратегические шаги в развитии нашей страны: в экономической и социальной политике, в развитии территорий, — сказал председатель Госдумы седьмого созыва на первом пленарном заседании нижней палаты парламента.

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