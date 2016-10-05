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Вячеслав Володин избран председателем Госдумы России// 05.10.2016
За его кандидатуру проголосовало 404 депутата.
Фото: kremlin.ru
Сегодня в Москве проходит первое заседание Государственной Думы седьмого созыва. Депутаты избрали спикера парламента. Им стал Вячеслав Володин, кандидатуру которого на этот пост предложил президент России и выдвинула занимающая большинство в парламенте фракция «Единая Россия».
Голосование проходило на альтернативной основе: коммунисты предложили своего кандидата — Дмитрия Новикова, за которого проголосовали 40 депутатов. За Володина свои голоса отдали 404 народных избранника.
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