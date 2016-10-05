Вячеслав Володин избран председателем Госдумы России

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

За его кандидатуру проголосовало 404 депутата.

Фото: kremlin.ru

Сегодня в Москве проходит первое заседание Государственной Думы седьмого созыва. Депутаты избрали спикера парламента. Им стал Вячеслав Володин, кандидатуру которого на этот пост предложил президент России и выдвинула занимающая большинство в парламенте фракция «Единая Россия».

Голосование проходило на альтернативной основе: коммунисты предложили своего кандидата — Дмитрия Новикова, за которого проголосовали 40 депутатов. За Володина свои голоса отдали 404 народных избранника.