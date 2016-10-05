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Рустэм Хамитов сдал позиции в медиарейтинге глав субъектов ПФО// 05.10.2016
За месяц глава Башкирии потерял три позиции.
По итогам сентября Рустэм Хамитов ухудшил позиции в рейтинге глав субъектов Приволжского федерального округа компании «Медиалогия». Он переместился со второго на пятое место.
СМИ написали о Хамитове 3 335 раз. Это в два с половиной раза меньше, чем у лидера рейтинга – главы Татарстана Рустама Минниханова.
В общероссийском списке глава Башкирии переместился на 22-ое место, потеряв 14 позиций.
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