Рустэм Хамитов сдал позиции в медиарейтинге глав субъектов ПФО

Наталья КУЗНЕЦОВА

За месяц глава Башкирии потерял три позиции.

По итогам сентября Рустэм Хамитов ухудшил позиции в рейтинге глав субъектов Приволжского федерального округа компании «Медиалогия». Он переместился со второго на пятое место.

СМИ написали о Хамитове 3 335 раз. Это в два с половиной раза меньше, чем у лидера рейтинга – главы Татарстана Рустама Минниханова.

В общероссийском списке глава Башкирии переместился на 22-ое место, потеряв 14 позиций.