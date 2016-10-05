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12 школ Башкирии вошли в число лучших в стране// 05.10.2016
Опубликован ТОП-500 общеобразовательных организаций России.
Двенадцать башкирских школ вошли в ТОП-500 общеобразовательных организаций страны. Рейтинг составлен Московским центром непрерывного математического образования при поддержке МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" и содействии минобразования.
Из Уфы в списке лучших школ России оказались сразу пять гимназий: №№ 91,93, 39, 64 и 153,
- из Стерлитамака – башкирский лицей-интернат № 3 и гимназия № 1,
- из Октябрьского – гимназии № 3 и № 2,
- из Нефтекамска – лицей № 1 и гимназия № 1,
- из Салавата – лицей № 1.
Рейтинг формировался по результатам учебного года 2015-2016. Учитывались результаты ЕГЭ и ОГЭ, а также Всероссийской олимпиады школьников. Также принималось во внимание, проводится ли конкурсный отбор при зачислении в школу, участвует ли школа во Всероссийских проверочных работах.
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