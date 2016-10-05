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Президент России назначил Кириенко вместо Володина// 05.10.2016
Указ вступил в силу сегодня.
Фото: premier.gov.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Вячеслава Володина от должности первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации.
Другим указом Владимир Путин назначил Сергея Кириенко на эту должность.
Сергей Кириенко в 1998 году стал самым молодым в истории России главой правительства, тогда ему было 35 лет. С 2000 по 2005 годы был полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе. С 2005 по 2016 годы — генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
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