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В Башкирии билеты на электрички будут продавать через приложение// 05.10.2016
Новая услуга предназначена для покупки электронных билетов.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
«Башкортостанская пригородная пассажирская компания» внедряет мобильное приложение «Пригород», сообщает пресс-служба администрации города. Оно разработано для платформ Android и iOS, скачать его можно бесплатно в магазинах Google Play и AppStore.
— С помощью приложения «Пригород», можно оперативно купить билет на пригородные поезда ОАО «Башкортостанская ППК», посмотреть актуальное расписание и информацию о стоимости проезда, – сообщили в администрации города. – Комиссия за покупку не взимается.
Приложение также позволяет оформить квитанцию на провоз велосипедов, животных и багажа. Кроме того в нем есть раздел «Книга жалоб».
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