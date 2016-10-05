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СЕГО ДНЯ

В Башкирии билеты на электрички будут продавать через приложение

Наталья КУЗНЕЦОВА // 05.10.2016
Новая услуга предназначена для покупки электронных билетов.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

 «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» внедряет мобильное приложение «Пригород», сообщает пресс-служба администрации города. Оно разработано  для платформ Android и iOS, скачать его можно бесплатно в магазинах Google Play и AppStore.

— С помощью приложения «Пригород»,  можно оперативно купить билет на пригородные поезда ОАО «Башкортостанская ППК», посмотреть актуальное расписание и информацию о стоимости проезда, – сообщили в администрации города.  – Комиссия за покупку не взимается.

Приложение также позволяет оформить квитанцию на провоз велосипедов, животных и багажа. Кроме того в нем есть раздел «Книга жалоб».

 

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