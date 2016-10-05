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СЕГО ДНЯ

Военком Башкирии принес соболезнования родителям погибшего солдата

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 05.10.2016
Игорь Харченко заявил, что расследование по факту смерти Вильдана Абдульманова продолжается.

Фото: Азат Гиззатуллин

Накануне Медиакорсеть опубликовала информацию о том, что в интернете начался сбор подписей за расследование факта смерти 20-летнего Вильдана Абдульманова в сентябре этого года.

Молодой человек проходил службу в военной части №18 в городе Брянске. 26 сентября его нашли повешенным. Парень был родом из деревни Тляумбетово Кугарчинского района Башкирии. Сегодня на пресс-конференции мы попросили военного комиссара Башкирии Игоря Харченко прокомментировать трагический случай, произошедший с нашим земляком.

- Я   приношу свои глубокие соболезнования родным и близким солдата. Для меня лично – это тоже трагедия, - сказал военком Башкирии. – Мы окажем всю необходимую помощь родным солдата, они получат все положенные выплаты в связи со смертью при исполнении воинского долга. Насколько я знаю, расследование по факту трагического случая ведется, и оно не закончено. 

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