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Военком Башкирии принес соболезнования родителям погибшего солдата// 05.10.2016
Игорь Харченко заявил, что расследование по факту смерти Вильдана Абдульманова продолжается.
Фото: Азат Гиззатуллин
Накануне Медиакорсеть опубликовала информацию о том, что в интернете начался сбор подписей за расследование факта смерти 20-летнего Вильдана Абдульманова в сентябре этого года.
Молодой человек проходил службу в военной части №18 в городе Брянске. 26 сентября его нашли повешенным. Парень был родом из деревни Тляумбетово Кугарчинского района Башкирии. Сегодня на пресс-конференции мы попросили военного комиссара Башкирии Игоря Харченко прокомментировать трагический случай, произошедший с нашим земляком.
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