В минэкономразвития Башкирии объяснили, почему сократят койки в больницах

Наталья КУЗНЕЦОВА

В ведомстве утверждают, что делают ставку на профилактику заболеваний.

Фото: Наталья Кузнецова

С докладом о прогнозе развития республики в Госсобрании-Курултае сегодня выступила замминистра экономического развития Башкирии Лилия Мазитова. Отвечая на вопросы депутатов, она пояснила, почему ведомство заложило в документе сокращение коек в больницах региона.

- Снижение заложено за счет уменьшения сроков лечения, а также увеличения оборота коек, - заявила она депутатам. - У нас увеличивается обеспеченность амбулаторным лечением, то есть растет крен на профилактику. Оценочно обеспеченность стационарным лечением планируется довести до 17,24 % на 10 тысяч жителей республики. Резкого снижения не наблюдается.

- Видимо, экономисты не болеют в больницах, - с усмешкой заметил председатель комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Румиль Азнабаев.