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В минэкономразвития Башкирии объяснили, почему сократят койки в больницах// 05.10.2016
В ведомстве утверждают, что делают ставку на профилактику заболеваний.
Фото: Наталья Кузнецова
С докладом о прогнозе развития республики в Госсобрании-Курултае сегодня выступила замминистра экономического развития Башкирии Лилия Мазитова. Отвечая на вопросы депутатов, она пояснила, почему ведомство заложило в документе сокращение коек в больницах региона.
- Снижение заложено за счет уменьшения сроков лечения, а также увеличения оборота коек, - заявила она депутатам. - У нас увеличивается обеспеченность амбулаторным лечением, то есть растет крен на профилактику. Оценочно обеспеченность стационарным лечением планируется довести до 17,24 % на 10 тысяч жителей республики. Резкого снижения не наблюдается.
- Видимо, экономисты не болеют в больницах, - с усмешкой заметил председатель комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Румиль Азнабаев.
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