В Башкирии женщина отсудила полмиллиона рублей у роддома

Ольга КОРЗИК

Врачи забыли в ее организме 20-сантиметровый стальной зажим.

Жительница башкирского города Мелеуза Айсина Зиндусова отсудила у уфимского роддома № 3 (расположен в микрорайоне Черниковка) полмиллиона рублей, сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан».

Несколько лет назад во время кесарева сечения врачи оставили в ее организме стальной зажим (зажим Микулича) длиной 20 сантиметров. Медицинский инструмент в ее теле случайно обнаружили во время медосмотра в мелеузовской больнице.