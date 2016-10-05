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В Башкирии женщина отсудила полмиллиона рублей у роддома// 05.10.2016
Врачи забыли в ее организме 20-сантиметровый стальной зажим.
Жительница башкирского города Мелеуза Айсина Зиндусова отсудила у уфимского роддома № 3 (расположен в микрорайоне Черниковка) полмиллиона рублей, сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан».
Несколько лет назад во время кесарева сечения врачи оставили в ее организме стальной зажим (зажим Микулича) длиной 20 сантиметров. Медицинский инструмент в ее теле случайно обнаружили во время медосмотра в мелеузовской больнице.
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