5 октября, среда
СЕГО ДНЯ

В Башкирии осенью этого года в армию будет призвано более 6 тысяч человек

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 05.10.2016
Об этом заявил военком республики Игорь Харченко.

Фото: Азат Гиззатуллин

В осенний призыв из Башкирии на армейскую службу отправится более 6 тысяч молодых ребят. Из них более половины в сухопутные войска.

Особенностью нынешней призывной кампании является комплектование подразделений национальной гвардии.

С этого года на республиканском сборном пункте будут изготавливаться и выдаваться персональные электронные карты., куда будут внесены все данные призывника.

Ужесточаются требования к психическому здоровью призывников. Как отметил председатель военно-врачебной комиссии Борис Усатов,  психические расстройства фиксируются у 13 процентов призывников. В случае выявления девиантного поведения во время врачебного осмотра такие призывники будут отправляться в психиатрические клиники для определения их годности к военной службе.

- Первая отправка со сборного пункта состоится 20 октября, -  сказал Игорь Харченко, -  а последняя ожидается 15 декабря.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

05.10.2016
В Башкирии женщина отсудила полмиллиона рублей у роддома
Врачи забыли в ее организме 20-сантиметровый стальной зажим.

05.10.2016
В Уфе пройдет выставка для тех, кому за 50
Людей зрелого и старшего возраста ждут в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО».

04.10.2016
В Уфе жители улицы Зорге встретились с застройщиком проблемной многоэтажки
В ходе беседы выяснилось, что у людей больше вопросов к администрации города.

04.10.2016
Российским компаниям поручили расшифровать мессенджеры – реакция в Уфе
Российские компании приступили к решению задачи по получению доступа к переписке пользователей различных мессенджеров.

04.10.2016
В Уфе главным местом торжеств в День республики станет этнопарк «Ватан»
Впервые в качестве основной площадки не будет задействована площадь имени Ленина.

04.10.2016
Константин Толкачев: В обсуждении бюджета смогут принять участие жители
Проект финансового документа будет размещен на сайте Госсобрания.

04.10.2016
В Уфе в следующем году начнется реконструкция двух школ
После проведенных работ они, по мнению Ирека Ялалова, должны стать фактически новыми.

04.10.2016
Ирек Ялалов призвал сделать муниципальные сайты более доступными
И.о. главы администрации Уфы считает, что чиновники должны искоренять «застывшие формы».

03.10.2016
Смертельный наезд на пешехода в Уфе: подробности
Погиб мужчина без определенного места жительства.

03.10.2016
Ильдара Бикбаева в Общественной палате Башкирии заменила Шаура Вахитова
Ильдар Бикбаев перестал работать секретарем ОП РБ после выборов в Госдуму.

03.10.2016
В России усилили наказание за задержку зарплаты
В силу вступил федеральный закон, касающийся оплаты труда.

03.10.2016
Уфимский аэрооператор снял с высоты птичьего полета пожар на улице Зорге
Напомним, ЧП произошло в минувшую пятницу, 30 сентября.

03.10.2016
В Уфе приостановлено движение трех троллейбусных маршрутов
В Уфе приостановлено движение трех троллейбусных маршрутов.

03.10.2016
Продолжение улицы Интернациональной в Уфе сдадут до конца осени
Сейчас завершаются работы по строительству и благоустройству.

01.10.2016
В Нацбанке Башкирии проводится очное голосование за символы новых купюр
Сегодня здесь проводится день открытых дверей.

01.10.2016
Центр борьбы со СПИДом в Уфе переедет в здание бывшего роддома
Оно будет расположено на территории республиканского клинической больниц имени Куватова.

21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?


5-Я КОЛОНКА

В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.
Datsun
Honda
Renault
Lada
Nissan
Suzuki
VolksWagen
Другой вариант
Нет автомобиля
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"