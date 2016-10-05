В Башкирии осенью этого года в армию будет призвано более 6 тысяч человек

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Об этом заявил военком республики Игорь Харченко.

Фото: Азат Гиззатуллин

В осенний призыв из Башкирии на армейскую службу отправится более 6 тысяч молодых ребят. Из них более половины в сухопутные войска.

Особенностью нынешней призывной кампании является комплектование подразделений национальной гвардии.

С этого года на республиканском сборном пункте будут изготавливаться и выдаваться персональные электронные карты., куда будут внесены все данные призывника.

Ужесточаются требования к психическому здоровью призывников. Как отметил председатель военно-врачебной комиссии Борис Усатов, психические расстройства фиксируются у 13 процентов призывников. В случае выявления девиантного поведения во время врачебного осмотра такие призывники будут отправляться в психиатрические клиники для определения их годности к военной службе.

- Первая отправка со сборного пункта состоится 20 октября, - сказал Игорь Харченко, - а последняя ожидается 15 декабря.